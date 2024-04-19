Что означает уничтожение Ту-22М3 и уменьшатся ли атаки на Украину: объяснение эксперта

Сбитие российского бомбардировщика Ту-22М3 свидетельствует о расширении возможностей украинских Сил обороны, которые могут доставать все дальше и угрожать вражеской стратегической авиации.

Детальнее о том, что означает сбитие самолета Ту-22М3 и следует ли после этого ожидать уменьшения массированных атак - рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Что означает уничтожение Ту-22МЗ

По словам эксперта, то, что Украина увеличивает и расширяет способности, свидетельствуют в частности недавние удары по аэродрому в Джанкое, по российским радарам в Мордовии и Брянской области, а теперь еще сбитие самолета Ту-22МЗ.

"Это все говорит о том, что увеличиваются наши способности. Как следствие мы можем доставать гораздо дальше и угрожать уже и стратегической авиации при чем не только в воздухе, а больше на земле. Потому что аэродром в "Оленье" теперь не является недостижимой целью для украинских дронов, которые я думаю, будут применены", - объясняет Мусиенко.

По его мнению, все это вместе является системной работой для того, чтобы, в том числе, противодействовать стратегической авиации и чтобы российские "ТУшки" не подлетали близко к Украине.

"Речь идет о Ту-22М3. Поскольку Ту-95, к сожалению, они еще могут применять, это еще далеко. Но по Ту-95 решения будут в том, чтобы поразить их именно на аэродромах", - считает Мусиенко.

О первом сбитии ракет Х-22

Эксперт также отмечает, что первое сбитие Украиной ракет Х-22 свидетельствуют о том, что несмотря на нехватку систем ПВО наши защитники принимают меры, чтобы сбивать такие цели в пределах существующих возможностей.

"Сейчас украинскими Силами обороны, пока мы ждем от наших партнеров поддержку, применяются разные средства, в частности противодействия системам РЭБ, и дронам, и отдельным ракетам, в частности Х-22. Это уже такое комплексное решение не только партнеров, но и Украины, которая создает дополнительные возможности, чтобы эти ракеты можно было поразить. То есть, пока мы ждем помощи и большего количества систем от наших друзей, мы еще и применяем свои возможности", - говорит Мусиенко.

Ожидать ли уменьшения ракетных атак

На вопрос, ожидать ли украинцам уменьшения массированных ракетных атак после сбития вражеского Ту-22М3 и ракет Х-22, эксперт ответил, что здесь скорее стоит говорить о том, что мы будем предпринимать действия, чтобы такие атаки минимизировать.

"Я думаю будет делаться все, чтобы последствия этих массированных атак были не столь значительными. Чтобы минимизировать их. Это будет делаться точно. К сожалению, мы еще не можем в полной мере обезопаситься от таких атак, но соответствующая работа все же ведется", - подытожил Мусиенко.

Предыстория

Напомним, что военный самолет Ту-22М3 сегодня был сбит в небе над Ставропольским краем РФ. Именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города, в частности Днепр и область.

Как сообщили источники РБК-Украина в Силах обороны, сбить вражеский самолет удалось благодаря модифицированному ЗРК С-200 в 300 км от Украины (официально заявлено, что его уничтожили "средствами", которыми ранее сбили самолет радиолокационного обнаружения А-50).

Следует отметить, что после уничтожения второй самолет был вынужден развернуться, а значит, еще ряд ракет не были выпущены по нашей стране.

Поражение "птички" подтвердили официально в Воздушных силах и ГУР. Там говорят, что это была спецоперация Главного управления разведки по взаимодействию с Воздушными силами.

Разведчики отметили, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.

В свою очередь спикер Воздушных сил Украины Евлаш назвал это "вендетой за атаку мирных городов" и уточнил, что силы ПВО впервые сбили две ракеты Х-22, которые и выпустил этот бомбардировщик.