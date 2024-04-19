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G7 пообещала ввести новые санкции против стран, которые помогают России

Пятница 19 апреля 2024 17:21
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G7 пообещала ввести новые санкции против стран, которые помогают России Архивное фото: G7 пообещала ввести новые санкции в отношении России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Члены "Большой семерки" планируют ввести санкции против третьих стран, которые помогают России уклоняться от уже имеющихся ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел членов G7.

В заявлении указано, что G7 привержена полному осуществлению и обеспечению соблюдения санкций в отношении России и принятию новых мер по мере необходимости.

"Мы продолжим противодействовать в тесном сотрудничестве с третьими странами любым попыткам обойти наши санкции и экспортные ограничения. Мы призываем финансовые учреждения воздержаться от поддержки российской оборонно-промышленной базы, и мы предпримем соответствующие шаги, которые соответствуют нашей правовой системе, чтобы пресечь и сдержать такое поведение", - заявили главы МИД.

Также представители Большой семерки пообещали ввести дополнительные санкции в отношении компаний и частных лиц в третьих странах, которые помогают России покупать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия.

Потолок цен на нефть

Также в G7 пообещали продолжить оказывать существенное давление на доходы России от энергетического и других секторов.

"Мы призываем все страны сократить импорт из России, которые поддерживают ее войну. Мы продолжим предпринимать шаги по усилению соблюдения и обеспечения соблюдения ограничения цен на нефть", - заявили министры.

Чиновники будут реагировать на нарушение потолка цен на нефть, в частности путем введения дополнительных мер санкций в отношении тех, кто занимается обманными методами при транспортировке российской нефти, а также против сетей, которые Россия разработала для получения дополнительных доходов от нарушений потолка цен на нефть.

Санкции против энергосферы РФ

"Большая семерка" планирует продолжать препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и других услуг.

Министры приветствовали шаги, которые недавно предприняли Великобритания и США, а именно санкции в отношении российских недрагоценных металлов на своих биржах.

Санкции против России

Страны Запада на постоянной основе вводят санкции в отношении России за ее войну против Украины. Однако Москва всячески пытается обходить ограничения, в этом ей помогают страны, которые заняли нейтральную позицию относительно войны в Украине.

Недавно британская разведка сообщила, что санкции будут продолжать взрывать ключевые ресурсы для российской оборонной промышленности.

Также РБК-Украина в своем материале рассказало, что в российских ракетах, по которым враг бьет по Украине, находят иностранные компоненты. При этом 70% деталей приходится на американские компании.

Сегодня высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге сообщил, что новый пакет санкций против РФ будет включать карательные меры против тех, кто обходит имеющиеся ограничения.

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