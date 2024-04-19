В ЕС рассказали о содержании 14 пакета санкций против РФ

Европейский союз готовит 14-й пакет санкций против России за продолжающуюся войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

При этом он добавил, что список лиц и организаций, чьи активы в ЕС должны быть заморожены, также, вероятно, будет снова расширен.

Высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге сообщил, что новый пакет будет включать карательные меры против тех, кто обходит существующие санкции против России.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения в Украину Европейский союз неустанно вводит санкции против России, стремясь обуздать агрессора и остановить его военную машину. Эти ограничения бьют по российским чиновникам, олигархам, ключевым секторам экономики, а также по компаниям и предприятиям, работающим на благо российского режима.

23 февраля 2024 года ЕС принял очередной, 13-й по счету, пакет санкций, еще больше ужесточив давление на Россию. Европейский совет постановил включить в санкционный список 106 физических и 88 юридических лиц.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к дальнейшему ужесточению санкций против России. Он подчеркнул, что ракеты "Кинжал", применяемые Россией для обстрелов Украины, содержат десятки иностранных деталей.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС уже начал подготовку над 14-м пакетом санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.