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В Украине энергетиков перевели в усиленный режим работы из-за непогоды: что известно

Украина, Пятница 19 апреля 2024 12:58
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В Украине энергетиков перевели в усиленный режим работы из-за непогоды: что известно Фото: в Украине энергетиков перевели в усиленный режим работы из-за порывов ветра 19 и 20 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

19 и 20 апреля в Украине ожидается сильный ветер. Поэтому энергетиков уже перевели в усиленный режим работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 19 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэнерго, эти погодные условия могут привести к усложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае возникновения таких повреждений.

В Украине энергетиков перевели в усиленный режим работы из-за непогоды: что известно

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По данным Гидрометцентра 20 апреля в западных, южных и центральных областях Украины ожидаются сложные погодные условия. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, красный).

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, в ночь на субботу, 20 апреля, в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки.

Отметим, синоптики не исключают, что даже в конце мая 2024 года украинцев может ожидать похолодание и даже заморозки.

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