Очередной максимум: НБУ снова повысил официальный курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар достиг очередного исторического максимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 22 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,7879 гривен за 1 доллар (+0,1842 грн).
Выше курс был только 19 апреля 39,6037 грн/доллар.
bank.gov.ua
Курс евро составит 42,3821 гривен за 1 евро (+0,1032 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 39,79-39,81 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 40,00 грн/доллар.
Прогноз курса
Финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогнозы по курсу.
По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар.
Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,44 грн/доллар.