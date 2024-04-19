Гуменюк уже не будет "голосом" Сил обороны юга, - Генштаб

Капитан первого ранга Наталья Гуменюк с сегодняшнего дня уже не будет исполнять обязанности руководителя объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В военном командовании рассказали о проведении ротационных мероприятий по начальнику Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

"В частности, принято решение о завершении командировки и исключения из сил и средств соответствующей группировки войск полковника Натальи Гуменюк с 19.04.2024", - говорится в объявлении.

В Генштабе добавили, что в настоящее время продолжается отбор соответствующего специалиста, "который или которая уже скоро станет "голосом" Сил обороны Юга".

Также отмечается, что Центр стратегических коммуникаций Сил обороны Юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, имеющими соответствующую аккредитацию ВСУ.

С чем связано кадровое решение о Гуменюк - не уточняется.

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