Apple по требованию Пекина удалила из китайского App Store мессенджеры Telegram и WhatsApp

Apple удалила из китайского магазина App Store приложения компании Meta и мессенджер Telegram. Это произошло по требованию Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание отмечает, что из магазина исчезли приложения WhatsApp, Threads, Telegram и Signal.

Компания Apple сообщила, что администрация киберпространства Китая приказала удалить приложения из соображений национальной безопасности. Пекин в течение многих лет запрещал использование иностранных платформ обмена сообщениями и социальных сетей, таких как WhatsApp.

Bloomberg пишет, что это помогло таким приложениям, как WeChat от Tencent доминировать внутри страны, хотя китайские пользователи по-прежнему могут использовать виртуальные частные сети для просмотра иностранных СМИ.

Соучредитель и главный исполнительный директор AppInChina Рич Бишоп сказал, что китайские потребители в значительной степени ограничены только китайскими приложениями с небольшим количеством международных.

С чем еще было связано удаление приложений

В августе Китай попросил всех разработчиков мобильных приложений зарегистрироваться в стране до конца марта или прекратить работу.

Пекин назвал попыткой противодействия телефонному мошенничеству и мошенничеству. Министерство промышленности и информационных технологий заявило, что с апреля по июнь оно будет проводить работу по надзору за этими заявками и принимать меры против незарегистрированных приложений.

Apple уточнила, что обязана соблюдать законы стран, в которых работает, даже если с ними не согласна.