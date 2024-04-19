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Союзники помогут с ПВО и не только. Столтенберг подвел итоги Совета Украина-НАТО

Брюссель, Пятница 19 апреля 2024 18:19
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Союзники помогут с ПВО и не только. Столтенберг подвел итоги Совета Украина-НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Союзники по НАТО согласились помочь Украине в усилении противовоздушной обороны. Анонсы поставок могут быть в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам Совета Украина-НАТО.

Усиление ПВО

По словам генсека, президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в заседании Совета, проинформировал союзников о ситуации на поле боя и необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону.

"Министры обороны стран НАТО согласились усилить и предоставить дальнейшую военную поддержку, включая усиление противовоздушной обороны. НАТО составила список существующих возможностей по всему Альянсу, и есть системы, которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю новых заявлений о возможностях в сфере противовоздушной обороны для Украины в ближайшее время", - рассказал Столтенберг.

Он поприветствовал решение Германии передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Как отметил генсек, в дополнение к Patriot союзники могут передать и зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

"Многие союзники, у которых нет доступных систем, обратились с предложением оказать финансовую поддержку для их приобретения для Украины. Мы также сотрудничаем с промышленностью для наращивания производства и ремонта систем, чтобы сделать их оперативными и готовыми к использованию", - подчеркнул генсек.

Обсуждали не только ПВО

Министры обороны также обсуждали другие потребности Украины, в том числе 155-миллиметровые снаряды, дальнобойные возможности и беспилотники.

"Каждый союзник по НАТО сам решит, что ему предоставить. Несколько союзников взяли на себя конкретные обязательства во время встречи и сейчас завершают работу над вкладом, о котором, как я ожидаю, будет объявлено в ближайшее время", - добавил генсек.

Совет Украина-НАТО

Напомним, после того как российские оккупанты усилили ракетные и дроновые атаки на Украину президент Владимир Зеленский заявил, что Киев созывает заседание Совета Украина-НАТО. Глава государства уточнил, что обсуждать будут системы ПВО для украинских военных.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание состоится 19 апреля. Оно прошло на уровне министров обороны стран Альянса, участие также принимал и Зеленский.

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