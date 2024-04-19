Впервые уничтожили Х-22 и Ту-22М3. Как отработала ПВО во время удара по Украине
Во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля, ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
Первое уничтожение Х-22 и Ту-22М3
По его словам, в ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА.
"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", - рассказал. он.
Как отработала ПВО
В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
- 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
- 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 2 крылатые ракеты Х-22.
К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Что известно об ударе РФ
Как отметил генерал, всего враг применил 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников:
- 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань);
- 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область);
- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и из акватории Азовского моря);
- 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
- 6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).
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