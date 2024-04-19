Впервые уничтожили Х-22 и Ту-22М3. Как отработала ПВО во время удара по Украине

Во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля, ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Первое уничтожение Х-22 и Ту-22М3

По его словам, в ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", - рассказал. он.

Как отработала ПВО

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Что известно об ударе РФ

Как отметил генерал, всего враг применил 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников: