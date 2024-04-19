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Впервые уничтожили Х-22 и Ту-22М3. Как отработала ПВО во время удара по Украине

Украина, Пятница 19 апреля 2024 09:17
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Впервые уничтожили Х-22 и Ту-22М3. Как отработала ПВО во время удара по Украине Фото: ПВО впервые уничтожила Х-22 и Ту-22М3 во время удара РФ по Украине 19 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля, ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Первое уничтожение Х-22 и Ту-22М3

По его словам, в ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 - носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", - рассказал. он.

Как отработала ПВО

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
  • 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крылатые ракеты Х-22.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Что известно об ударе РФ

Как отметил генерал, всего враг применил 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников:

  • 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань);
  • 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область);
  • 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и из акватории Азовского моря);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

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