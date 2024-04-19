США не поддержали план Израиля ударить по Ирану, - CNN
Соединенные Штаты Америки не поддержали планы Израиля ударить по Ирану в ответ на недавние обстрелы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет издание, по словам американского чиновника, Израиль нанес военный удар внутри Ирана, что является потенциально опасной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Другой чиновник отметил, что в четверг, 18 апреля, Штаты заранее получили сообщение о запланированном ударе Израиля в ближайшие дни. В то же время Вашингтон не поддержал эту идею.
Конфликт между Ираном и Израилем
Отношения между странами стремительно обострились после удара по иранскому посольству в Сирии. Тогда же Тегеран пригрозил ответом Израилю. Уже в ночь на 14 апреля Иран обстрелял страну сотнями ракет и БпЛА, часть которых была успешно уничтожена еще на подлете. После этого Тель-Авив заявил, что обязательно ответит Тегерану.
Сегодня, 19 апреля, как писало ABC News, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по территории Ирана. Военные же сообщили о сбитии нескольких БпЛА неподалеку от города Исхафан. В то же время ракеты не были зафиксированы.
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