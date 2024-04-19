Удар ВСУ по Джанкою: появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму

Военные Вооруженных сил Украины на днях нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкою. Сегодня в сети появились первые спутниковые снимки с последствиями ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

В частности, на снимках можно увидеть повреждения возле боекомплектов и систем противовоздушной обороны.

На снимках Planet Labs за 19 апреля видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое.

Удар военных по Джанкою

Украинская разведка рассказала, что в результате удара ВСУ враг потерял пусковые установки в ЗРК С-400, радиолокационные станции и не только.

Западные СМИ связали удар по Джанкою с подготовкой к удару Украины по Крымскому мосту, который в частности по данным The Guardian состоится уже в первой половине текущего года.

РБК-Украина в свою очередь спросила у эксперта, какова была цель удара ВСУ по Джанкою.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.