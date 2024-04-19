Россияне обстреляли Одесскую область: повреждена припортовая инфраструктура, есть раненый

Российские оккупанты сегодня, 19 марта, нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

"Одесская область снова под ударом врага. Российские войска атаковали наш регион ракетами. Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем", - написал Кипер.

По словам чиновника, мужчину уже госпитализировали, у него - осколочные ранения.

Глава ОВА призвал жителей Одесской области оперативно реагировать на воздушные тревоги и спускаться в укрытия.