Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Зеленский провел новое заседание Ставки, в российской Калининградской области горел ракетный корабль "Серпухов", а Швейцария может провести саммит по миру в Украине в середине июня.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Financial Times написало, что Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины. Теперь страна-агрессор использует дорогие высокоточные ракеты, а также бьет по электростанциям в районах, менее защищенных системами ПВО. Ущерб от российских атак называют хуже, чем во время массированных ударов в 2022-2023 годах.

При этом представитель ГУР Андрей Черняк рассказал изданию, что Москвы еще достаточно ракет для одной или двух больших атак в течение ближайших недель.

Украинские хакеры уничтожили российский дата-центр

Источники РБК-Украина сообщили, что украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовались российский ВПК, нефтегазовая и телекоммуникационная отрасли. В результате было уничтожено более 300 Тб данных "Уральского завода гражданской авиации", "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти" и других стратегических предприятий.

Это была общая операция украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ.

Удары по Сумам и Запорожью

Оккупационные войска сегодня днем ударили по промышленному объекту в Запорожье, шесть человек получили ранения.

Кроме того, после 15:00 россияне нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Последствия обстрела уточняются.

Пожар на российском корабле "Серпухов"

В Калининградской области горел малый российский ракетный корабль "Серпухов", сообщил РБК-Украина источник в спецслужбах. Пожар произошел во время пребывания судна в военно-морской базе "Балтийск". МРК получил значительные повреждения.

В ГУР уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

Ставка

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основной вопрос - Харьков, защита города от российских ударов и возможность укрепить ПВО и РЭБ в области.

По словам главы государства, будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем противовоздушной обороны для Украины.

Кроме того, главком Александр Сырский предоставил информацию о ситуации на основных боевых направлениях. Главное - эффективная логистика.

Разведка и спецслужбы, как добавил президент, работают над новыми шагами по уменьшению российского потенциала войны.

РФ развернула сеть "троллей" против Украины

The Washington Post со ссылкой на внутренние документы Кремля, которыми с изданием поделилась европейская разведывательная служба, пишет, что РФ развернула широкую сеть "троллей", чтобы сорвать поддержку Украины со стороны США.

В ходе кампании, направленной на то, чтобы повлиять на Конгресс и разжечь антиукраинские настроения, связанные с Кремлем, политические стратеги и "тролли" написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов и комментариев в социальных сетях, которые пропагандируют американский изоляционизм и пытаются усилить напряженность в США.

Мобилизация осужденных

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Но призывать будут не всех, заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета Сергей Ионушас.

Штрафы за уклонение от мобилизации

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации определил размеры штрафов для граждан, а также должностных и юридических лиц, заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета Сергей Ионушас.

Украина

Политика

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном. Стороны скоординировали следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных ПВО, прежде всего систем Patriot.

Зеленский может посетить ЮАР

Президент Владимир Зеленский в ближайшие несколько месяцев может посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом пишет местное издание Business Day со ссылкой на слова министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

По ее словам, украинский президент выразил намерение посетить ЮАР для установления более прочных торговых связей между странами и обсуждения характера отношений, которые могут быть построены между странами после завершения войны.

Мобилизация

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк призвал

военнообязанных найти в себе мужество стать в ряды ВСУ, ведь армии не хватает людей.

Вместе с тем он отреагировал и на травлю работников ТЦК, назвав такие действия недопустимыми. В то же время, по словам генерала, мириться с нарушением прав гражданских тоже не будут.

Бронь сотрудникам телемарафона

Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам телемарафона "Единые новости" статус критически важных предприятий по функционированию экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период.

Их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Трагедия в Киеве на фуникулере

ГБР расследует обстоятельства гибели 16-летнего подростка в фуникулере в Киеве. Выяснилось, что нападавший работал в правоохранительных органах. В настоящее время он отстранен и решается вопрос о подозрении в умышленном убийстве. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Повестка журналисту "Слідство. інфо"

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по инциденту с участием работников ТЦК, которые пытались вручить повестку журналисту "Слідство. інфо" Евгению Шульгату.

Как сообщили в ОГП, дело было возбуждено по факту вероятного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Курс

Доллар подорожал после понижения в течение трех дней подряд. Официальный курс на 9 апреля 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 38,9882 грн за 1 доллар (+0,1445 грн).

Погода

Завтра, 9 апреля, в Украине будет наблюдаться теплая и солнечная погода до +25 градусов. Осадков не ожидается.

Мир

Саммит мира в Швейцарии

Bloomberg узнало, что Швейцария может провести Глобальный саммит мира по войне в Украине 16-17 июня. В мероприятии должны принять участие около 100 стран.

Впрочем, пока остается непонятным, будет ли присутствовать на встрече Китай, участие которого имеет важное значение, учитывая влияние Пекина на Москву.

Масштабные военно-морские учения в Румынии

В Румынии стартовали крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Shield ("Морской щит"). В них примут участие более 2200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса.

В 9-м выпуске учений Sea Shield привлечены военные и боевые лица из Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США, Молдовы и Румынии.

Греция может передать Украине F-16

Греция может передать Украине 32 истребителя F-16, пишет издание News Break. Кроме этого, страна могла бы отправить Киеву или продать Индии 24 истребителя Mirage 2000-5 Mk. 2, из которых 14 являются вновь, а остальные являются обновлениями более старой модели Mirage 2000EGM/-BGM. Но для этого необходимо согласование Франции.

Дания выделила почти 6 млн евро для Украины

Правительство Дании приняло решение выделить 40 млн датских крон (около 5,8 млн евро) на восстановление украинской энергетической системы. В частности, из-за недавних жестоких российских атак на инфраструктуру Украины.

У Трампа опровергли сообщение о "мирном плане" со сдачей территорий Украины

Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой новостью материал Washington Post о "мирном плане" со сдачей территорий Украины, пишет The New York Post.

По его словам, кандидат в президенты США "не примет мирного плана до тех пор, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты".

Дело против Маска

Верховный суд Бразилии начал расследование вероятного препятствования Илоном Маском правосудию на фоне конфликта с миллиардером из-за его социальной сети X.

Это произошло после того, как Маск заявил, что не подчинится судебным приказам и будет игнорировать ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии.

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