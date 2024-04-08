РФ ударила по промышленному объекту в Запорожье
Российская Федерация днем понедельника, 8 апреля, ударила по промышленному объекту в Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова в Telegram.
"Россияне снова ударили по промышленному объекту в Запорожье," - написал Федоров.
По его данным, в результате российской атаки пострадали 6 человек. Последствия ракетной атаки уточняются.
Напомним, сегодня днем в ряде областей Украины, в том числе и в Киевской области, объявляли воздушную тревогу. В Запорожье и Одессе были слышны взрывы.
Атака на Украину в ночь на 8 апреля
В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:
- авиационной ракетой Х-59;
- 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.
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