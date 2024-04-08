НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 9 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9882 гривен за 1 доллар (+0,1445 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2008 гривен за 1 евро (+0,1098 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 38,98-39,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,30 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.

"Как следствие, гривна ослабла", - говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания - неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.