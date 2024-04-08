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НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 15:44
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НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения Фото: курс доллара вырос на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9882 гривен за 1 доллар (+0,1445 грн).

НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2008 гривен за 1 евро (+0,1098 грн).
НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 16 копеек до 38,98-39,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил официальный курс доллара после трех дней снижения

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,30 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, со второй половины марта активизировались расходы правительства Украины после существенного сокращения в начале года. Вместе с истощением эффектов от продажи валюты для уплаты годовых налогов это повлияло на рост спроса на валюту.

"Как следствие, гривна ослабла", - говорится в сообщении.

В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курсовые колебания - неугрожающими. НБУ и дальше будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, благодаря чему гривна сможет не только ослабляться, но и укрепляться, как и было в предыдущие периоды, отметили в центробанке.

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