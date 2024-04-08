Кремль задействовал сеть "троллей", чтобы сорвать поддержку Украины со стороны США, - WP

В ходе продолжающейся кампании, направленной на то, чтобы повлиять на Конгресс, чтобы разжечь антиукраинские настроения, связанные с Кремлем политические стратеги и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, постов и комментариев в социальных сетях, которые пропагандируют американский изоляционизм и пытаются усилить экономическую и расовую напряженность в США, свидетельствуют внутренние кремлевские документы, полученные Washington Post.

Документы, в количестве более 100 и датированные периодом с мая 2022 года по август 2023 года, были предоставлены изданию для разоблачения пропагандистских операций Кремля, направленных на подрыв поддержки Украины в США, а также их масштабов и методов. Эти файлы являются частью серии утечек, которые позволили взглянуть на параллельные усилия Москвы по ослаблению поддержки Украины во Франции и Германии, а также по дестабилизации самой Украины.

Как отмечает издание, Россия наращивает свои пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных западных чиновников, стал для Москвы почти таким же важным, как и военная кампания в Украине, особенно с учетом того, что одобрение Конгрессом дальнейшей помощи стало критически важным для способности Киева продолжать защищаться.

"Остановить передачу оружия - главный приоритет России, поэтому они швыряют вещи в стену, чтобы посмотреть, что приживется, - сказал один из сотрудников Республиканской партии на Капитолийском холме. - Мы наблюдаем широкую кампанию, имеющую несколько направлений, некоторые из которых работают лучше, чем другие. Русских это не волнует".

Кампания Кремля

Кампания попыталась представить президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, подчеркнула количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призвала финансировать охрану границ вместо любой помощи Украине и назвала "белых американцев" главными проигравшими из-за помощи, свидетельствуют документы.

Стратегия пропагандирует взгляды крайне правого крыла Республиканской партии и призывает к тому, чтобы некоторые послания были озвучены американскими "лидерами общественного мнения и политиками", говорится в одном из документов, но в ней не названы имена людей, которые могли бы быть озвучены американскими "лидерами общественного мнения и политиками".

Многие из документов содержат метаданные, показывающие, что они были написаны членами команды, работающей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-фирмы "Агентство социального дизайна". В прошлом месяце Соединенные Штаты ввели санкции против Гамбашидзе за его участие в "постоянной иностранной кампании злонамеренного влияния" по указанию Кремля, включая создание веб-сайтов, предназначенных для выдачи себя за законные средства массовой информации в Европе, что является частью кампании, которую западные чиновники назвали "Двойник".

Должны были быть созданы посты и комментарии в социальных сетях, а также видеоролики на YouTube, которые разожгли бы расовую и социальную рознь в Соединенных Штатах и усилили бы темы "всеобщей бедности, рекордной инфляции, остановки экономического роста… риска потери рабочих мест для белых, привилегий для цветных, дегенератов и инвалидов", - говорится в публикации, метаданные которого показывают, что оно было написано членом команды Гамбашидзе.

Посты пропагандируют опасения, что перерасход средств на внешнюю политику был "в ущерб защите интересов белых людей в США", а также идею о том, что "Америка проиграет, что мы будем втянуты в войну, а наши ребята будут втянуты в войну, умрут в Украине".

Как показывают документы, стратеги написали многочисленные рекомендации для статей и публикаций в социальных сетях. Один из них попытался сравнить уровень бездомности в Америке с уровнем бездомности в России и заявил, что Соединенные Штаты начинают все больше напоминать "страну третьего мира". Рекомендуемый комментарий вымышленного американца в социальных сетях в ответ на статью гласит: "Меня охватывает гнев, когда прямо на моих глазах очередной пакет украинской помощи распределяется по карманам американских и украинских чиновников. Действительно, трудно понять такие жесты "помощи", когда собственный бомж сидит у ног прохожих [и] спит под мостами".

Когда этой весной администрация Байдена снова приготовилась попытаться провести дополнительное финансирование для Украины через Конгресс, сайты, связанные с кремлевской кампанией, предприняли новые попытки распространить вводящий в заблуждение контент по иммиграции и границе с Мексикой. В одном случае сайт, идентифицированный Meta как часть сети Doppelganger, опубликовал статью о так называемой волне нелегальной иммиграции, которая, по ее утверждению, "подрывает основы национальной безопасности".