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Солнечно и до +25 градусов: прогноз погоды в Украине от синоптиков на завтра

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 14:55
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Солнечно и до +25 градусов: прогноз погоды в Украине от синоптиков на завтра Фото: погода в Украине 7 апреля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Украине будет теплая и солнечная погода до +25 градусов. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Погода в Украине

Завтра в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло.

Температура воздуха ночью будет +6+11, в течение дня ожидается +21+25 градусов.

В Карпатах ночью +1+6, днем +12+17.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве 9 апреля ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +23+25 градусов.

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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