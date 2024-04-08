Каналам телемарафона предоставили статус критически важных: работники подлежат бронированию

Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам телемарафона "Единые новости", статус критически важных предприятий по функционированию экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период. Их работники подлежат бронированию от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие приказы Минкульта.

Согласно приказам, Минкульт подтвердил статус критически важных: ООО "Мы-Украина" (телеканал "Мы-Украина");

ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");

ООО "МК ТРК" (телеканал ICTV), ЧАО "Телеканал "Интер" (телеканал "Интер");

государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" (телеканал "Рада");

Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (телеканал "Суспільні новини"). Также с 2024 года такой статус предоставили и подтвердили: представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС);

Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ";

ООО "Новый канал";

ООО "Старлайт медиа";

ООО "Телеканал СТБ";

ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ";

представительству Deutsche Welle,

ЧАО "ТК "ТЭТ";

ООО "ТРК "НБМ". Кроме того, статус критически важных в особый период получил Национальный союз журналистов Украины и ряд других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Министерства культуры и информационной политики. По состоянию на февраль 2024 года в Украине было 143 предприятия, учреждения и организации в сфере культуры и информационной политики, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.