Каналам телемарафона предоставили статус критически важных: работники подлежат бронированию
Министерство культуры и информационной политики Украины подтвердило телеканалам телемарафона "Единые новости", статус критически важных предприятий по функционированию экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период. Их работники подлежат бронированию от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие приказы Минкульта.
Согласно приказам, Минкульт подтвердил статус критически важных:
- ООО "Мы-Украина" (телеканал "Мы-Украина");
- ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1");
- ООО "МК ТРК" (телеканал ICTV), ЧАО "Телеканал "Интер" (телеканал "Интер");
- государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" (телеканал "Рада");
- Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (телеканал "Суспільні новини").
Также с 2024 года такой статус предоставили и подтвердили:
- представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС);
- Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ";
- ООО "Новый канал";
- ООО "Старлайт медиа";
- ООО "Телеканал СТБ";
- ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ";
- представительству Deutsche Welle,
- ЧАО "ТК "ТЭТ";
- ООО "ТРК "НБМ".
Кроме того, статус критически важных в особый период получил Национальный союз журналистов Украины и ряд других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Министерства культуры и информационной политики.
По состоянию на февраль 2024 года в Украине было 143 предприятия, учреждения и организации в сфере культуры и информационной политики, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Бронирование от мобилизации
Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.
В частности, ранее, как сообщало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.
В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.
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