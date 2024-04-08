Греция может передать Украине истребители F-16, - СМИ

Правительство Греции может передать Украине до 32 единиц истребителей F-16. Однако для этого потребуется одобрение Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Break.

По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации (32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000).

"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается", - говорится в материале.

При этом отмечается, что стоимость 108 истребителей может составить примерно от 2 до 2,5 млрд евро.

"Совсем другое дело - 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и в настоящее время в среднем израсходовали около 60 % предельного срока службы", - говориться в материале.

По мнению журналистов, нельзя столь же уверенно оценить, куда могут пойти 24 Mirage 2000-5 Mk.2, из которых 14 - новой постройки, а остальные - модернизация старых Mirage 2000EGM/-BGM.

"Логичными вариантами являются передача Украине или продажа Индии, разумеется, с одобрения Франции", - говорится в материале.