Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только, - источник
Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберами Службы безопасности Украины (СБУ), уничтожили дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нафтогаз и телеком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.
"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", - рассказал источник.
Среди пользователей сервиса:
- "Уральский завод гражданской авиации";
- "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");
- "Уральский завод спецтехники";
- Газпром;
- Трансгаз;
- Лукойл;
- Роснефть;
- "Норильский никель";
- Ростелеком;
- Телеком;
- Мегафон.
Согласно данным источника, атака была совместно операцией украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ.
Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:
- 400 виртуальных серверов;
- 42 физических сервера.
На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.
"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", - добавил источник.
Другие кибератаки
Стоит добавить, что украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например:
- в январе украинские хакеры получили 200 гигабайтов данных о тысячах организаций в России.
- хакеры группировки Blackjack "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ и похитили документацию на 500 объектов российского Минобороны;
- хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.
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