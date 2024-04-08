Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только, - источник

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберами Службы безопасности Украины (СБУ), уничтожили дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нафтогаз и телеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", - рассказал источник.

Среди пользователей сервиса:

"Уральский завод гражданской авиации";

"НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");

"Уральский завод спецтехники";

Газпром;

Трансгаз;

Лукойл;

Роснефть;

"Норильский никель";

Ростелеком;

Телеком;

Мегафон.

Согласно данным источника, атака была совместно операцией украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ.

Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:

400 виртуальных серверов;

42 физических сервера.

На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", - добавил источник.

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например: