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Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только, - источник

Понедельник 08 апреля 2024 13:31
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Украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только, - источник Фото: украинские хакеры уничтожили дата-центр, которым пользовался ВПК России и не только (freepik.com)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Украинские хакеры, которые могут быть связаны с киберами Службы безопасности Украины (СБУ), уничтожили дата-центр, которым пользовался российский военно-промышленный комплекс, нафтогаз и телеком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"В облачном сервисе OwenCloud.ru свои данные держали более 10 тысяч юрлиц - предприятия российского ВПК, нефтегазового, металлургического, авиакосмического комплексов, а также телекоммуникационные гиганты", - рассказал источник.

Среди пользователей сервиса:

  • "Уральский завод гражданской авиации";
  • "НПП "РУБИН" (входит в состав холдинга "Росэлектроника");
  • "Уральский завод спецтехники";
  • Газпром;
  • Трансгаз;
  • Лукойл;
  • Роснефть;
  • "Норильский никель";
  • Ростелеком;
  • Телеком;
  • Мегафон.

Согласно данным источника, атака была совместно операцией украинской хакерской группы BLACKJACK с кибердепартаментом СБУ.

Во время операции удалось уничтожить более 300Тб данных, среди которых:

  • 400 виртуальных серверов;
  • 42 физических сервера.

На серверах размещалась внутренняя документация, резервные копии и другие программы благодаря которым удаленно управляли производственными процессами на предприятиях.

"Уничтожение российского облачного сервиса стало возмездием за атаку на украинский дата-центр "Парковый" в январе этого года", - добавил источник.

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например:

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