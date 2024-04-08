Нарушение мобилизации и военного учета: комитет Рады определился с размерами штрафов
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации определил размеры штрафов для граждан, а также должностных и юридических лиц.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава комитета Сергей Ионушас.
Комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации в следующем виде:
- За нарушение правил воинского учета в мирное время штраф 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же это деяние совершено повторно или в особый период (то есть во время действия военного положения) - от 1 000 - 1 500 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 17000 - 25500 тысяч гривен.
- За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен в мирное время штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000-34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штраф составит 17 000 - 25 500 гривен для обычных граждан, и для должностных лиц юридических лиц - 34 000 - 59 500 гривен.
Также комитет рекомендовал не вносить изменения в этот законопроект в Уголовный кодекс Украины, оставив нормы в действующей редакции.
Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект за основу и в целом.
Как отметил Ионушас, согласятся ли депутаты в зале Верховной рады принять законопроект сразу в целом станет известно позже.
Изменения в мобилизации
Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.
В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.
Мы также сообщали, что во вторник, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.
Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета. Сам закон был принят еще в январе этого года. Он позволит упростить бюрократические вопросы.
О том, как именно изменится мобилизация в ближайшее время - в материале РБК-Украина.
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