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Нарушение мобилизации и военного учета: комитет Рады определился с размерами штрафов

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 17:37
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Нарушение мобилизации и военного учета: комитет Рады определился с размерами штрафов Фото: комитет Рады определился с размерами штрафов за нарушение мобилизации и военного учета (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации определил размеры штрафов для граждан, а также должностных и юридических лиц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава комитета Сергей Ионушас.

Комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации в следующем виде:

  • За нарушение правил воинского учета в мирное время штраф 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же это деяние совершено повторно или в особый период (то есть во время действия военного положения) - от 1 000 - 1 500 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 17000 - 25500 тысяч гривен.
  • За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен в мирное время штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000-34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штраф составит 17 000 - 25 500 гривен для обычных граждан, и для должностных лиц юридических лиц - 34 000 - 59 500 гривен.

Также комитет рекомендовал не вносить изменения в этот законопроект в Уголовный кодекс Украины, оставив нормы в действующей редакции.

Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект за основу и в целом.

Как отметил Ионушас, согласятся ли депутаты в зале Верховной рады принять законопроект сразу в целом станет известно позже.

Изменения в мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.

Мы также сообщали, что во вторник, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета. Сам закон был принят еще в январе этого года. Он позволит упростить бюрократические вопросы.

О том, как именно изменится мобилизация в ближайшее время - в материале РБК-Украина.

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Мобилизация в Украине Верховная рада Штрафы
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