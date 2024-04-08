Нарушение мобилизации и военного учета: комитет Рады определился с размерами штрафов

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности при рассмотрении законопроекта об ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации определил размеры штрафов для граждан, а также должностных и юридических лиц.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава комитета Сергей Ионушас.

Комитет рекомендовал изложить некоторые нормы законопроекта №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации в следующем виде:

За нарушение правил воинского учета в мирное время штраф 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же это деяние совершено повторно или в особый период (то есть во время действия военного положения) - от 1 000 - 1 500 необлагаемых минимумов доходов, что составляет 17000 - 25500 тысяч гривен .

. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен в мирное время штраф от 5 100 до 8 500 гривен для граждан и 17 000-34 000 гривен для должностных и юридических лиц. В военное время штраф составит 17 000 - 25 500 гривен для обычных граждан, и для должностных лиц юридических лиц - 34 000 - 59 500 гривен.

Также комитет рекомендовал не вносить изменения в этот законопроект в Уголовный кодекс Украины, оставив нормы в действующей редакции.

Комитет рекомендовал парламенту принять этот законопроект за основу и в целом.

Как отметил Ионушас, согласятся ли депутаты в зале Верховной рады принять законопроект сразу в целом станет известно позже.