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Дания выделила почти 6 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Понедельник 08 апреля 2024 16:03
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Дания выделила почти 6 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Дании приняло решение выделить 40 млн датских крон (примерно 5,8 млн евро) в украинскую энергетическую систему. В частности, из-за недавних жестоких российских атак на инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Дании.

"В последние недели Россия решила усилить целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, и мы стали свидетелями масштабных разрушений. С датской стороны мы выделяем 40 млн датских крон на необходимые восстановительные работы, чтобы Украина могла поддерживать энергоснабжение", - заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

МИД отмечает, что выделив 40 миллионов датских крон, Дания помогает обеспечить надежное электроснабжение, а значит, доступ населения к воде и теплу в течение предстоящей зимы. Деньги выделены из гражданских фондов правительственного фонда Украины.

Ранее Дания также предоставила чрезвычайный пакет, чтобы помочь Украине подготовиться к энергоснабжению в предстоящие зимы.

Пакет был подготовлен Датским энергетическим агентством в тесном сотрудничестве с украинскими партнерами и будет способствовать выбору энергетических технологий и привлечению инвестиций, а также может стать основой для донорской помощи в предстоящие зимы.

Помощь от Дании

Еще в феврале этого года премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что Копенгаген решил предоставить Украине всю свою артиллерию.

Также она призвала западные страны передать украинским защитникам оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

А уже в марте Дания анонсировала очередной пакет военной помощи Украине на 330 млн долларов. В него вошли самоходные артиллерийские установки Caesar.

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