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Обсудили защиту Харькова и дополнительные системы ПВО. Зеленский провел Ставку

Понедельник 08 апреля 2024 15:36
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Обсудили защиту Харькова и дополнительные системы ПВО. Зеленский провел Ставку Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 апреля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили защиту Харькова от российских ударов и возможность укрепить ПВО в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

По словам президента, он заслушал доклады военных о физической защите объектов энергетики и о результативности сбития дронов и ракет.

"Будут отдельные задачи для наших дипломатов по работе с партнерами ради новых систем ПВО для Украины", - сказал Зеленский.

Также президент обратился к жителям Харькова и области и поблагодарил за активную работу по восстановлению инфраструктуры после ударов Российской Федерации.

Зеленский заслушал доклад от главкома Александра Сырского по ситуации на основных боевых направлениях.

"Держим позиции. Главное сейчас - эффективная логистика. Разведка и специальные службы работают над новыми шагами для уменьшения российского потенциала войны", - подчеркнул президент.

Ситуация в Харькове

В последнее время россияне усилили свои удары по Харькову, начав информационную кампанию для запугивания населения якобы повторным наступлением на город. Однако украинское военно-политическое руководство уверяет, что угрозы повторного наступления врага на Харьков сегодня нет. Но Харьков не защищен для ударов с воздуха.

Недавно россияне впервые применили против Харькова управляемые авиабомбы. Более того, враг изменил свою тактику ударов по городу, сделав ее еще более смертоносной. Оккупанты повторно атакуют места первых ударов, когда туда приезжают спасатели.

В ночь на 7 апреля в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. В результате атаки три человека пострадали.

Несколько атак на Харькове произошло и в течение дня 7 апреля. В результате вражеских ударов пострадали, по меньшей мере, четверо жителей города.

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