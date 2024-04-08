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В Румынии начались крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Shield

Понедельник 08 апреля 2024 14:03
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В Румынии начались крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Shield Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Румынии начались крупнейшие многонациональные учения, организованные румынскими военно-морскими силами Sea Shield ("Морской щит").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Romania.

В них принимают участие более 2 200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров.

Церемония открытия состоялась сегодня в порту Констанцы.

В 9-м выпуске многонациональных учений "Морской щит" принимают участие войска и боевые средства из Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдовы, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии.

Учения Sea Shield фокусируется на обучении во всех областях боевых действий и направлен на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими силами.

"Нам предстоит отработать оперативные процедуры в противолодочной, надводной и противовоздушной среде, в Черном море, а также в речной зоне ответственности", - заявил вице-адмирал Михай Панаит, начальник штаба военно-морских сил Румынии.

Военные учения НАТО

В первой половине 2024 года НАТО проводит серию учений под общим кодовым названием Steadfast Defender-24. Польша станет одной из стран, которая примет и разместит на своей территории значительное количество солдат и техники союзников.

С 4 по 15 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии состоялись масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. В них приняли участие около 20 тысяч военнослужащих из 14 стран.

В конце февраля у побережья острова Сицилия состоялись морские учения стран НАТО под названием Dynamic Manta. Во время маневров отрабатывалась платформа для тестирования и укрепления возможностей реагирования Альянса на кризисы.

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