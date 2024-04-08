В Румынии начались крупнейшие военно-морские учения НАТО Sea Shield

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Romania.

В них принимают участие более 2 200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-союзников и партнеров.

Церемония открытия состоялась сегодня в порту Констанцы.

В 9-м выпуске многонациональных учений "Морской щит" принимают участие войска и боевые средства из Болгарии, Франции, Грузии, Греции, Италии, Великобритании, Молдовы, Королевства Нидерландов, Польши, Португалии, Турции, США и Румынии.

Учения Sea Shield фокусируется на обучении во всех областях боевых действий и направлен на повышение уровня оперативной совместимости между участвующими силами.

"Нам предстоит отработать оперативные процедуры в противолодочной, надводной и противовоздушной среде, в Черном море, а также в речной зоне ответственности", - заявил вице-адмирал Михай Панаит, начальник штаба военно-морских сил Румынии.