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Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо". Офис генпрокурора открыл производство

Понедельник 08 апреля 2024 15:21
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Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо". Офис генпрокурора открыл производство Фото: Офис генпрокурора приступил к производству (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство из-за скандала с вручением повестки журналисту "Следствие.инфо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"В связи с инцидентом, который имел место во время вручения повестки журналисту "Слідство.інфо", Офис Генерального прокурора внес сведения в ЕРДР по факту возможного злоупотребления служебными полномочиями и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК, по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 УК Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что досудебное расследование в производстве поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований (ГБР).

Скандал с повесткой журналисту "Слідство.інфо"

Издание "Слідство.інфо", 6 апреля, заявило о том, что сотрудник Службы безопасности Украины мог давать указания представителям Территориального центра комплектования (ТЦК) и соцподдержки (СП) относительно вручения повестки журналисту Евгению Шульгату. Также редакция связала это с расследованием в отношении имущества семьи главы департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Ильи Витюка.

На скандал уже отреагировало командование Сухопутных войск. Там отметили, что по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия.

В частности служебную проверку поручил провести и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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