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Швейцария хочет провести саммит мира в середине июня. Bloomberg узнало детали

Швейцария, Понедельник 08 апреля 2024 15:59
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Швейцария хочет провести саммит мира в середине июня. Bloomberg узнало детали Архивное фото: Швейцария хочет провести саммит мира в середине июня (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария намерена провести Глобальный саммит мира по войне в Украине в середине июня. В мероприятии должны принять участие до 100 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания сообщили, что саммит мира может состояться 16-17 июня.

Однако пока не понятно, сколько лидеров будет присутствовать на этой встрече. Ключевым вопросом разногласий стало участие Китая.

Bloomberg пишет, что для Швейцарии участие Китая будет иметь решающее значение, поскольку Берн хочет сделать эту инициативу заслуживающей доверия. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое Пекин оказывает на Москву.

С кем еще ведутся переговоры

Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии сообщил, что дата и место конференции пока не определены.

Также в МИД Швейцарии сообщили изданию, что важно прислушиваться к странам глобального юга, которые сыграют ключевую роль в конечном включении России в этот процесс.

Поэтому дипломаты Швейцарии находятся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией.

Где именно может состояться саммит

Bloomberg пишет, что Глобальный саммит мира должен состояться после четырех встреч советников по национальной безопасности, которые Украина организовала для обеспечения поддержки "формулы мира".

Последняя из этих встреч состоялась в Давосе в начале этого года. По словам источников Bloomberg, если саммит таки состоится, то он может пройти в городе Люцерн

"Официальное заявление кабинета министров Швейцарии может поступить уже 10 апреля", - добавило издание.

Глобальный саммит мира

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В январе 2024 года Украина и Швейцария приступили к подготовке к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействовано более 80 государств и международных институций.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Россию могут пригласить на Глобальный саммит мира, организуемый Украиной. Но ее участие возможно только на втором саммите.

Недавно президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации американских государств Луисом Альмагро. В ходе беседы стороны обсудили, в частности, подготовку предстоящего первого Глобального саммита мира.

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