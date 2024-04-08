Швейцария хочет провести саммит мира в середине июня. Bloomberg узнало детали

Швейцария намерена провести Глобальный саммит мира по войне в Украине в середине июня. В мероприятии должны принять участие до 100 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники издания сообщили, что саммит мира может состояться 16-17 июня.

Однако пока не понятно, сколько лидеров будет присутствовать на этой встрече. Ключевым вопросом разногласий стало участие Китая.

Bloomberg пишет, что для Швейцарии участие Китая будет иметь решающее значение, поскольку Берн хочет сделать эту инициативу заслуживающей доверия. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое Пекин оказывает на Москву.

С кем еще ведутся переговоры

Представитель Министерства иностранных дел Швейцарии сообщил, что дата и место конференции пока не определены.

Также в МИД Швейцарии сообщили изданию, что важно прислушиваться к странам глобального юга, которые сыграют ключевую роль в конечном включении России в этот процесс.

Поэтому дипломаты Швейцарии находятся в тесном контакте с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Саудовской Аравией.

Где именно может состояться саммит

Bloomberg пишет, что Глобальный саммит мира должен состояться после четырех встреч советников по национальной безопасности, которые Украина организовала для обеспечения поддержки "формулы мира".

Последняя из этих встреч состоялась в Давосе в начале этого года. По словам источников Bloomberg, если саммит таки состоится, то он может пройти в городе Люцерн

"Официальное заявление кабинета министров Швейцарии может поступить уже 10 апреля", - добавило издание.