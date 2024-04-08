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У Трампа опровергли информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

США Украина, Понедельник 08 апреля 2024 15:42
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У Трампа опровергли информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова

Советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewYorkPost.

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", - сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

Миротворческие инициативы Трампа

В марте 2023 года Дональд Трамп пообещал своим избирателям "завершить войну России против Украины через 24 часа" в случае избрания президентом США на выборах 5 ноября этого года.

При этом он отметил, что позволил бы России забрать часть украинских территорий, чтобы "избежать войны".

Кроме того, Трамп заявлял, что в случае повторного избрания президентом США будет добиваться переговоров Украины с Россией.

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