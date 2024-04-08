У Трампа опровергли информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

Советник предвыборного штаба Трампа назвал материал Washington Post "феечной новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewYorkPost.

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", - сказал советник Трампа Джейсон Миллер. Напомним, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что знакомые с планом Трампа люди говорят, что тот в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.