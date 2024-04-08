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Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ГУР раскрыли детали повреждений

Понедельник 08 апреля 2024 17:42
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Пожар на ракетном корабле "Серпухов": в ГУР раскрыли детали повреждений Фото: на ракетном корабле "Серпухов" был пожар (flickr by Viktor K)
Автор: Иван Носальский

Российский ракетный корабль "Серпухов" получил повреждения во время пожара. На восстановление боеспособности уйдет много времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Как напомнили в ГУР, ракетный корабль "Серпухов" вчера, 7 апреля, был выведен из строя в результате пожара.

В разведке уточнили, что огонь полностью уничтожил средства связи и автоматизации корабля.

"Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени", - отметили в ГУР.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 8 апреля, источник РБК-Украина в спецслужбах рассказал, что в Калининградской области на российском ракетном корабле "Серпухов" был пожар.

По словам собеседника, инцидент произошел на военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области РФ.

Что именно стало причиной пожара - пока неизвестно.

Отметим, что при помощи "Серпухова" россияне могли запускать ракеты "Оникс", а также "Калибр".

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