Комитет Рады рекомендовал разрешить мобилизацию осужденных, но с исключениями

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять законопроект, которым предлагается разрешить мобилизацию осужденных. Но призывать будут не всех.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава комитета Сергей Ионушас.

По его словам, мобилизация будет запрещена для тех лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности. Также призывать не будут осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным последствием под воздействием наркотиков или алкоголя.

"Комитет рекомендовал принять за основу законопроект 11079-1, разрешающий мобилизацию осужденных к лишению и ограничению свободы", - отметил Ионушас.

Что предшествовало

Напомним, недавно в Верховную раду внесли законопроект №11079, который предусматривает мобилизацию и прохождение военной службы по контракту осужденных и заключенных во время военного положения.

Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту. Для этого необходимо желание самого осужденного проходить такую военную службу и решение суда.

Более детально о документе - в материале РБК-Украина.

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