Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

СБУ и ГУР устроили массированную атаку дронов на аэродромы России, Верховная Рада уже 10 апреля может рассмотреть законопроект о мобилизации, а Германия готовится к войне.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атака на аэродромы в России

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на российский аэродром Морозовск, где базировались Су-27 и Су-34. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены. Кроме того, около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

В то же время ГУР и ВСУ атаковали аэродромы в Энгельсе, Ейске и Курске. В результате повреждены три Ту-95МС и уничтожены два Су-25. Также есть потери среди личного состава оккупантов.

Бои за Часов Яр

Оккупанты заявили о якобы входе войск в пригород Часового Яра. В ВСУ опровергли эту информацию. Спикер Восточной группировки войск Андрей Задубинный призвал не верить российским сообщениям.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет", - рассказал он Reuters.

В ОП говорят, что Украина приближается к "критическому моменту"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Politico сказал, что Украина "приближается к критичному моменту". Поэтому, по его словам, Киев ожидает, что Конгресс США примет решение о финансировании помощи Украине уже в апреле.

Удары по Харькову и Запорожью

Оккупанты ударили по Харькову и по населенному пункту Харьковского района. Предварительно, враг применил КАБ. После чего город подвергся повторной атаке.

Также под атаку попало Запорожье. Предварительно известно о троих погибших и более 10 пострадавших, повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе, общежитие и торговое заведение.

Украина

Политика

Украина может претендовать на 280 млрд долларов российских активов, замороженных в разных странах мира, сказала РБК-Украина заместитель главы ОП Ирина Мудрая, до недавнего времени занимавшая должность замминистра юстиции.

О том, сколько замороженных российских денег может получить Украина, почему процесс идет медленно и какие варианты передачи средств рассматривает Запад - читайте в интервью с Ириной Мудрой по ссылке.

Санкции

Президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против 7 бизнесменов, связываемых с контрабандой. В частности, в списке и подсанкционный одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого уже окрестили "королем контрабанды".

Также санкции СНБО продлили против 86 компаний, которые тоже связывают с топ-контрабандистами Украины. Среди них большинство украинских фирм, однако есть ряд компаний из России, Китая, некоторые находятся в оккупированном Севастополе.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада, предварительно, может приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации во втором чтении уже 10 апреля, рассказал в комментарии РБК-Украина секретарь в комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Однако, по его словам, Комитет еще не принял заключение к законопроекту.

Мобилизация

Следующим этапом после цифровизации вручения повесток военнообязанным станет смарт-мобилизация, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. По ее словам, подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

Между тем в Генштабе ВСУ напомнили, что в связи со вступлением в силу изменений в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", в ТЦК начнут вызывать мужчин, достигших 25 лет, для обновления данных и медосмотра.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украине уже не нужно мобилизовывать 500 тысяч человек. По его словам, этот процесс будет мягче.

Приговор экс-нардепа Онищенко

ВАКС заочно приговорил бывшего народного депутата Александра Онищенко к 15 годам с конфискацией имущества. Его признали виновным в организации "газовой схемы", по которой АО "Укргаздобыча" понесло убытки на сумму более 740 млн грн.

Энергетика

"Укрэнерго" ввело отключение света в пяти областях Украины. Ограничения будут действовать до 22:00.

Курс

Доллар дешевеет третий день. Официальный курс на 8 апреля 2024 установлен на таком уровне: 38,8437 грн за 1 доллар (-0,1764 грн).

Погода

В эти выходные в Украине ожидается переменная погода с температурой до +22 градусов. В некоторых регионах пройдут дожди.

Мир

НАТО

Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите в Вашингтоне в июле, пишет The New York Times. По информации издания, США и Германия по-прежнему выступают против такого шага.

ЕС

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс считает, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и властной верхушки России с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года.

Рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.

Германия

Германия планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готовой к ведению войны. По словам немецкого министра обороны Бориса Писториуса, в стране создадут единое оперативное командование для четырех основных видов войск, включая кибервойска.

Литва

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявила, что ее страна закупит около 3 тысяч FPV-дронов для Украины. На это Литва потратит около 2 млн евро.

Кроме того, Шимоните не исключила отправку западных войск в Украину для обучения украинских солдат. Но при одном условии.

Япония

Япония объявила о новых санкциях против России. Так, под ограничения попадут литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки. Все это будет запрещено поставлять в РФ с 17 апреля.

Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов в любых целях, кроме промышленного применения.

Молдова

Министерство иностранных дел Молдовы осудило падение беспилотника Российской Федерации на свои территории, что произошло вчера около 14:15. Ведомство отметило, что предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад.

В так называемом Приднестровье снова заявили о якобы атаке беспилотника на воинскую часть. На этот раз дрон-камикадзе якобы атаковал радиовышку в воинской части в шести километрах от границы с Украиной.

Португалия

Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел раскритиковал "некоторые колебания" предыдущего правительства по расширению ЕС и заявил - его страна не имеет никакой двусмысленности относительно вступления Украины в Европейский союз.

США

В США произошло землетрясение силой почти 5. Подземные толчки ощущались от Нью-Йорка до Филадельфии. Из-за землетрясения прекратили свою работу международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и аэропорт Балтимор-Вашингтон.

Босния и Герцеговина

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о готовности провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины.

Южная Корея

Южная Корея выделит Украине 12 млн долларов финансовой помощи. Средства потратят на реабилитацию бойцов сил обороны.

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