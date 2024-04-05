Заявка в два клика. В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию в Украине

В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию в Украине. Подать заявку на мобилизацию можно будет в два клика.

"Следующий этап - это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и т.д.", - сказала она.

По словам заместителя главы Минобороны, важен именно рекрутинговый подход, потому что когда человек будет понимать весь свой маршрут в войске и сможет его контролировать путем собственного выбора, то вопрос относительно электронных повесток, самого факта их существования отпадет само по себе.

"Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к такому командиру, которому он или она доверяет. Это - целевой рекрутинг. Гражданская аналогия: когда после выпуска из вуза за лучших студентов борются работодатели", - добавила она.

Черногоренко отметила, что ВСУ сейчас - самый крупный работодатель в стране и он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и технологичнее".

"Кстати, армия сейчас изрядно насытилась гражданской экспертизой, гражданскими привычками, культурой гражданской. В армии служат люди из крупных компаний. Так, у меня в команде работает военнослужащий, вернувшийся из Калифорнии, где строил стартапы. Он просто сел в самолет, вернулся в Украину и мобилизовался в 47-ю бригаду. И все. Здесь больше нечего нельзя сказать. Это пример, как гражданские люди обогащают армию. И это обогащение надо "ловить", - отметила она.