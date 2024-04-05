В Харькове были слышны взрывы, город атаковали КАБами

В Харькове раздались взрывы сегодня днем, 5 апреля, во время воздушной тревоги. Город находится под авиаударами со стороны российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Взрывы в областном центре было слышно около 15:27.

В мэрии подтвердили данные о взрывах и призвали жителей Харькова быть осторожными.

"Оккупанты наносят удары! Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях!" - передали в администрации.

Позже Терехов уточнил, что по городу, по предварительной информации, российские оккупанты сбросили управляемые авиабомбы. Данных о погибших и раненых, а также о возможных разрушениях пока нет.

"Предварительно Харьков был атакован КАБами. Относительно жертв и разрушений информация уточняется", - написал мэр в своем Telegram.

В ОВА добавили, что войска РФ ударили по городу Харькову и населенному пункту Харьковского района.

"Предварительно - нанесли удары КАБами. Детали устанавливаются. В эту минуту информация о пострадавших не поступала", - рассказал руководитель администрации.