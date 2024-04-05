Должны быть готовы к войне. Германия модернизирует свои вооруженные силы

Германия планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готовой к ведению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует ведомство.

"Поскольку Россия поставила под сомнение европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая ситуация угрозы. Анализ сосредоточился на военной способности и оперативной готовности", - пишет Министерство обороны.

Как отметил Писториус, перед Германией стоит задача реформирования Бундесвера, чтобы сделать его оптимально позиционированным, особенно в оборонительной ситуации.

Структура вооруженных сил Германии будет состоять из четырех видов войск вместо трех:

традиционной армии;

военно-морского флота;

авиации;

нового подразделения, которое будет действовать в кибернетическом и информационном пространстве.

Киберподразделение будет заниматься анализом гибридных подозрений и радиоэлектронной борьбой.

В том же числе будет создано единое оперативное командование, которое объединит функции территориального и оперативного командования.

В состав армии также будут входить силы внутренней безопасности, а в военно-воздушных силах будет создана Организация по управлению поддержанием летной годности, которая будет заниматься мониторингом технического состояния самолетов.

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.