Должны быть готовы к войне. Германия модернизирует свои вооруженные силы
Германия планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готовой к ведению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует ведомство.
"Поскольку Россия поставила под сомнение европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая ситуация угрозы. Анализ сосредоточился на военной способности и оперативной готовности", - пишет Министерство обороны.
Как отметил Писториус, перед Германией стоит задача реформирования Бундесвера, чтобы сделать его оптимально позиционированным, особенно в оборонительной ситуации.
Структура вооруженных сил Германии будет состоять из четырех видов войск вместо трех:
- традиционной армии;
- военно-морского флота;
- авиации;
- нового подразделения, которое будет действовать в кибернетическом и информационном пространстве.
Киберподразделение будет заниматься анализом гибридных подозрений и радиоэлектронной борьбой.
В том же числе будет создано единое оперативное командование, которое объединит функции территориального и оперативного командования.
В состав армии также будут входить силы внутренней безопасности, а в военно-воздушных силах будет создана Организация по управлению поддержанием летной годности, которая будет заниматься мониторингом технического состояния самолетов.
НАТО готовится к эскалации
Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
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