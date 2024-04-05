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Литва планирует закупить Украине около 3 тысяч FPV-дронов

Пятница 05 апреля 2024 12:06
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Литва планирует закупить Украине около 3 тысяч FPV-дронов Фото: Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Литвы планирует выделить 2 млн евро (2,17 млн долларов) на приобретение около 3 тысяч FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните во время пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По словам Шимоните, Литва выделила 35 млн евро (37,93 млн долларов) на чешскую инициативу по закупке снарядов нашей стране.

"Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит за примерно 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году", - добавила она.

Чешская инициатива

Как писал Bloomberg, сейчас Россия выпускает в семь раз больше снарядов, чем наши воины. Еще в конце января этот показатель составлял три к одному.

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о 800 тысячах боеприпасов в странах, которые не входят в состав Европейского Союза, но согласились продать их. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 мм и 300 тысячах - калибра 122 мм. Позже страны-участники инициативы Чехии подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поставку первой партии артиллерийских боеприпасов по чешской инициативе уже в апреле.

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