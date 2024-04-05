Под запретом алмазы, топливо, батареи и не только. Япония ввела новые санкции против РФ
Японское правительство из-за ситуации в Украине ввело запрет на экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики Японии.
Дополнительные меры по запрету экспорта вступят в силу 17 апреля.
Они будут применены к следующим товарам:
- минеральное топливо, масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;
- неорганические химические вещества, драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения (например, гидроген хлорид, гидроксид алюминия);
- пластмассы и изделия из них (например, нитроцеллюлоза);
- стальные изделия и их части (например, тип трубопровода, используемый для транспортировки нефти или газа);
- вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и изделия из них;
- изделия из недрагоценных металлов;
- котлы и машины, их части и принадлежности (например, электрические ручные инструменты, такие как шлифмашины, машины для обработки древесины, пробки, твердой резины и твердого пластика);
- электрооборудование и его части (например, литий-ионный аккумулятор, никель-гидридный аккумулятор);
- яхты и другие суда для отдыха или спорта, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда и другие суда, плавучие доки и плавучие или погружаемые буровые или добывающие платформы;
- оптическое оборудование, фотооборудование, измерительное оборудование, контрольное оборудование, прецизионное оборудование и их части и принадлежности (например, микротом, термостат)
Кроме того, с 10 мая будет запрещен импорт из России алмазов.
Санкции против России
В марте Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.
В Центре национального сопротивления сообщали, что российские оборонные заводы не могут производить запланированное количество беспилотников из-за санкций ЕС.
Российская компания "Новатек" вынуждена свернуть свой огромный проект "Арктик СПГ-2" после того, как западные санкции ограничили доступ к танкерам ледового класса.
Вместе с тем, как сообщил ЦНС, российская компания "Планар Тек" (Planar Tech) через американского двойника дочерней компании "Коппер Маунтин Текнолоджиз" (Copper Mountain Technologies) в обход западных санкций получает контракты с оборонной промышленностью США и NASA.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.
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