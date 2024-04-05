Под запретом алмазы, топливо, батареи и не только. Япония ввела новые санкции против РФ

Японское правительство из-за ситуации в Украине ввело запрет на экспорт в Россию ряда товаров, способствующих укреплению ее промышленной базы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэкономики Японии .

Кроме того, с 10 мая будет запрещен импорт из России алмазов.

Они будут применены к следующим товарам:

Дополнительные меры по запрету экспорта вступят в силу 17 апреля.

В марте Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.

В Центре национального сопротивления сообщали, что российские оборонные заводы не могут производить запланированное количество беспилотников из-за санкций ЕС.

Российская компания "Новатек" вынуждена свернуть свой огромный проект "Арктик СПГ-2" после того, как западные санкции ограничили доступ к танкерам ледового класса.

Вместе с тем, как сообщил ЦНС, российская компания "Планар Тек" (Planar Tech) через американского двойника дочерней компании "Коппер Маунтин Текнолоджиз" (Copper Mountain Technologies) в обход западных санкций получает контракты с оборонной промышленностью США и NASA.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в российских "Кинжалах" обнаружено по меньшей мере 49 типов компонентов, которые Россия не производит, а в Х-101 - по меньшей мере 53 типа таких компонентов. Он призвал к расширению санкций и обеспечению ответственности за схемы их обхода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.