В ВСУ опровергли информацию о входе россиян в пригород Часового Яра

В России утверждают о якобы входе российских террористов в пригород Часового Яра Донецкой области, но это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Что предшествовало

Сегодня, 5 апреля, так называемый советник главы "ДНР" Ян Гагин заявил о том, что российским террористам до Часового Яра остается "где-то около полукилометра". Затем он добавил, что военные уже якобы находятся в пригороде.

В то же время он отметил, что наши воины возвели серьезные укрепления, минные заграждения и в целом подготовились к наступлению врага.

Украинские военные отрицают

Наши военные, со своей стороны, отрицают информацию россиян, впрочем, отметили, что в районе идут бои.

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются, но их (российских войск) там нет. Не верьте российским сообщениям", - заявил спикер Восточного командования Вооруженных сил Украины Андрей Задубинный.