ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела

Запорожье, Пятница 05 апреля 2024 18:34
UA EN RU
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела Фото: в Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате атаки количество погибших возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в эфире телемарафона и "Укринформ".

"Враг нанес за последние 2 часа пять ракетных ударов по городу Запорожью. В большинстве это гражданская инфраструктура. Сейчас есть информация, что повреждены по меньшей мере три многоэтажки, по меньшей мере 10 частных домов. К сожалению, есть погибшие. Последняя информация - три человека погибли. 13 лиц доставлено в нашу больницу, из которых четыре находятся в тяжелом состоянии", - рассказал Федоров.

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/mvs_ukraine)

По его словам, в результате атаки также повреждена промышленная инфраструктура. Спасатели только недавно получили доступ к объектам, поскольку ждали окончания воздушной тревоги.

Федоров уточнил, что сначала было два ракетных удара, и потом, через 40 минут, в то же место прилетели новые ракеты, как только начали работать спасатели и полицейские. Среди пострадавших - два журналиста.

Пока точно оценить масштабы разрушений нет возможности, добавил Федоров.

Обновлено 18:48

В Запорожье во время обстрела получила ранения корреспондент "Укринформа" Ольга Звонарева.

Как пишет "Укринформ", женщина получила ранение в ногу, ее оперируют.

Обновлено 19:32

В Запорожской ОВА сообщили, что известно уже о 19 пострадавших в результате ударов россиян по Запорожью.

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 5 апреля, в около 15:10 жители Запорожья услышали взрывы. Это произошло во время угрозы баллистики в Запорожской области.

Через несколько часов в Запорожье снова прогремели два взрыва.

Согласно последним данным, было известно о шести пострадавших и двух погибших в результате атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Запорожская ОГА Война России против Украины Ракетный удар
NEWS
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
В Запорожье возросло число погибших и раненых из-за обстрела
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС