СБУ атаковала аэродром Морозовск в России, минимум 6 самолетов уничтожены, - источники

Фото: СБУ уничтожила на аэродроме в Морозовске 6 самолетов, еще 8 повреждено (Getty Images)

СБУ вместе с военными и Силами обороны совершила атаку на аэродром Морозовск в России. По меньшей мере, 6 самолетов врага уничтожены, а еще 8 существенно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как отметили источники, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам. "Результаты совместной спецоперации поражают - уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов РФ, а еще 8 получили существенные повреждения", - рассказал источник. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены. "Это важная спецоперация, которая значительно сократит боевой потенциал рашистов", - отмечает источник. Предыстория