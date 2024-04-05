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Трибунал для Путина будет создан до конца 2024 года, - еврокомиссар

Пятница 05 апреля 2024 15:56
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Трибунал для Путина будет создан до конца 2024 года, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар Дидье Рейндерс (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и властной верхушки России с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года.

Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, сейчас рассматривается два основных варианта по трибуналу: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение - на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.

"Кроме того, в ЕС была создана новая система передачи судопроизводства. Так, если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал", - заявил Рейндерс.

Также известно, что Нидерланды предложили провести спецтрибунал в Гааге.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, что десятки стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявлял член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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