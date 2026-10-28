Зеленский отреагировал на требования РФ по откату НАТО на уровень 1997 года
НАТО не должен соглашаться на требования России, пока она продолжает войну против Украины.
Об этом журналистам заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
НАТО должен учитывать, что Россия до сих пор ведет войну
По словам главы государства, соглашение США и РФ по дизельному топливу показало, что возможны разные варианты дальнейших действий, которые сейчас сложно спрогнозировать.
Он также напомнил, что Кремль уже не впервые в том или ином формате возвращается к вопросу гарантий безопасности на собственных условиях.
"Они говорят: "Если вы хотите гарантии безопасности для Украины, то мы хотим для России". Надо понимать, какой смысл в это вкладывает Россия. Это не просто о том, что Украина не будет наносить по ним удары. Для них это гораздо более широкий и более специфический вопрос", - пояснил Зеленский.
Президент добавил, что Россия фактически стремится получить отдельный договор с НАТО или Соединенными Штатами как ключевым участником Альянса.
По словам Зеленского, он пока не знает всех нюансов, однако обратился к союзникам с важным предупреждением.
"Нельзя обсуждать с Россией какие-либо глобальные гарантии безопасности для них до того, пока еще не понятно, как и на какой основе закончится их война против Украины, и пока мы не знаем, какие гарантии безопасности будут у нас. Сначала нужно решить вопросы этой войны, а уже потом искать ответы на те вопросы, которые Россия ставит на основе своих представлений и ожиданий о безопасности".
Каких гарантий безопасности добивается Россия
По мнению Зеленского, гарантии безопасности для РФ предполагают изменение всей системы безопасности в Европе и мире.
Он также предположил, что именно этот вопрос Россия поднимала во время встреч с экс-президентом США Джо Байденом еще до начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом, это требование Москвы не является новым.
"Если сейчас они вновь поднимают этот вопрос, то, безусловно, это и о роли НАТО. Страны, которые в НАТО, - у них все понятно. Им не обязательно это обсуждать с Россией, которая не является членом НАТО. Но Россия может снова поднимать этот вопрос - может ли быть уход НАТО, какой-либо инфраструктуры НАТО? Если бы мы не были членами, мы не являемся. "Нет, нельзя в этом уступать", - подчеркнул Зеленский.
НАТО примет решение самостоятельно
На фоне последних событий президент Украины напомнил, что решение о выходе НАТО с той или иной территории или выводе военной инфраструктуры Альянса могут принимать сами страны-члены.
"Не Россия, но и не Украина. Я считаю, что любое отступление, любой откат безопасности - это слабость для Альянса", - добавил глава государства.
В то же время он напомнил, что ранее из Вашингтона уже поступали сигналы о возможном сокращении присутствия американских военных в Европе.
Напомним, недавно СМИ сообщали, что Путин потребует откатить НАТО к границам 1997 года на переговорах о мире в Украине.
Кстати, также Зеленский анонсировал встречу Украины, США, ЕС и НАТО уже на этой неделе.