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Молдавия осудила очередное падение российского беспилотника на территории страны

Молдова, Пятница 05 апреля 2024 14:21
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Молдавия осудила очередное падение российского беспилотника на территории страны Фото: МИД Молдовы осудило падение дрона РФ на своей территории (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министерство иностранных дел Молдовы осудило очередное падение беспилотника РФ на свои территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Молдовы в соцсети X.

Так, вчера около 14:15, недалеко от города Этулия-Владичень Вулкенештьского района, были идентифицированы фрагменты уничтоженного дрона с надписью на крыле "Герань-2".

"Решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией для нападения на Украину. Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад", - написано в заявлении МИД.

Падение дронов РФ на территорию Молдовы

Напомним, в Молдове 11 февраля в районе границы с Украиной, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничники обнаружили фрагменты дрона типа Shahed. Атака беспилотника состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

Стоит отметить, что тогда на месте падения обнаружили не только обломки БПЛА, но и 50 кг взрывчатки.

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