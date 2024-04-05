Молдавия осудила очередное падение российского беспилотника на территории страны

Фото: МИД Молдовы осудило падение дрона РФ на своей территории (GettyImages)

Министерство иностранных дел Молдовы осудило очередное падение беспилотника РФ на свои территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Молдовы в соцсети X.

Так, вчера около 14:15, недалеко от города Этулия-Владичень Вулкенештьского района, были идентифицированы фрагменты уничтоженного дрона с надписью на крыле "Герань-2". "Решительно осуждаем неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией для нападения на Украину. Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад", - написано в заявлении МИД.