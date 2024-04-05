"Близится критический момент". У Зеленского ожидают решения Конгресса США в апреле

В Офисе президента считают, что Украина приближается к критическому моменту. Поэтому ожидают, что Конгресс США примет решение о финансировании помощи Украине в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Politico.

Как отмечает издание, Ермак после очередного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном остался уверенным, что помощь в конечном итоге будет одобрена.

Он не уточнил, когда именно это произойдет, но выразил уверенность, что Конгресс примет решение в ближайшее время.

"Тем временем это стоит нам жизней, и я очень надеюсь, что в этом месяце будет принято, потому что Украина близится к критическому моменту", - заявил Ермак.