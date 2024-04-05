Южная Корея поможет Украине с реабилитацией военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Южной Кореи .

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхе Йоль заявил, что страна продолжит помогать Украине, а также выделит пакет помощи на 2,3 миллиарда долларов, начиная с этого года.

Также Сеул предоставит 12 млн долларов на военную реабилитацию через Целевой фонд НАТО для Украины. Военно-медицинский клинический реабилитационный центр НАТО обеспечивает хирургическое вмешательство, психологическое лечение, исследования, образование и обучение для раненых украинских солдат.

В МИД Южной Кореи уточнили, что НАТО планирует помочь в создании таких центров в пяти городах Украины, в частности в Ирпене под Киевом.

Сотрудничество России и КНДР

Глава МИД Южной Кореи заявил, что поставки оружия России от КНДР влияют не только на безопасность Европы, но также на безопасность Корейского полуострова

По его словам, передача Россией передовых военных технологий и поставки переработанной нефти в Северную Корею затрагивает Корейский полуостров.

"Подчеркнуто, что это поставит под угрозу не только безопасность страны, но и глобальную систему нераспространения", - добавили в МИД.