ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ опустил официальный курс доллара ниже 39 гривен

Украина, Пятница 05 апреля 2024 15:44
UA EN RU
НБУ опустил официальный курс доллара ниже 39 гривен Фото: курс доллара упал на 18 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 8 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,8437 гривен за 1 доллар (-0,1764 грн).

НБУ опустил официальный курс доллара ниже 39 гривен

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,091 гривен за 1 евро (-0,2575 грн).

НБУ опустил официальный курс доллара ниже 39 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 38,82-38,84 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ опустил официальный курс доллара ниже 39 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 39,35 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в марте 2024 года оставалась контролируемой, а курсовые колебания - умеренными.

"В течение марта обменный курс гривны колебался в обе стороны, умеренно девальвировав по итогам месяца в результате определенного ухудшения баланса спроса и предложения на рынке во второй половине марта", - говорится в обзоре НБУ.

По данным НБУ, это было обусловлено:

  • оживлением весенне-полевых работ, что сопровождалось увеличением спроса на иностранную валюту со стороны импортеров удобрений и средств защиты растений,
  • ростом потребности в импорте энергоносителей, в том числе из-за интенсификации обстрелов энергетического сектора,
  • активизацией расходов бюджета с поступлением значительных объемов международной помощи во второй половине месяца,
  • завершением периода уплаты годовых и квартальных налогов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Зеленский продлил санкции против топ-контрабандистов и не только
Зеленский продлил санкции против топ-контрабандистов и не только
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС