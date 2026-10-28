ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Аналитика » Статьи

Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья

10:00 28.10.2026 Ср
11 мин
aimg Мария Волощук
Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья Почему дешевеет недвижимость в Киеве и дорожает Запад (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Частые российские атаки, проблемы с транспортом и удары по инфраструктуре заметно изменили рынок жилья. Пока в Киеве квартиры дешевеют, в западных областях количество свободных домов упало на 60%. Люди все чаще выбирают локации по принципу безопасности и удобной дороги к работе.

Как изменились цены на аренду в столице и регионах и чего ждать от рынка с наступлением морозов – в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Цены в Киеве пошли вниз: за последний месяц средняя стоимость однокомнатных квартир в столице упала на 11%, а предложение свободного жилья подскочило на 66%.
  • Увеличение уступок: реальный торг составляет 10-15% от начальной цены, особенно в среднем сегменте и районах левого берега.
  • Ажиотаж на западе страны: во Львове и на Закарпатье спрос со стороны приезжих киевлян превышает предложение в разы, а на одну квартиру претендуют сразу несколько человек.
  • Аренда только на зиму: большинство переселенцев заключают договоры всего на 4-6 месяцев в поисках автономных домов с надежным отоплением и светом.
  • Прогноз на зиму: в столице ожидают сдержанной стабилизации с акцентом на дома возле метро и генераторы, в то время как на западе ставки будут оставаться высокими.

Что происходит с арендой в Киеве

Осенью ситуация в Киеве резко обострилась из-за атаки беспилотников на мосты и перебои с транспортом. Кроме того, массированные российские удары нанесли ущерб трем столичным ТЭЦ и ряду других энергообъектов, усложнив городу прохождение отопительного сезона.

Все эти обстоятельства заставляют все больше людей задумываться о выезде из города или по крайней мере смене локации, что уже отразилось на рынке недвижимости. Аренда жилья в столице постепенно дешевеет. По данным ЛУН, только за месяц – с сентября по 20 октября – медианная цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве снизилась на 11,1% с 18 000 до 16 000 гривен.

В то же время во многих районах аренда дешевела и в течение года. Как свидетельствует статистика ЛУН, на левом берегу за год больше всего просели Деснянский (-10%) и Днепровский (-4%) районы. На правом берегу схожая картина наблюдается в Оболонском (-7%) и Печерском (-5%) районах.

Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья
Фото: Изменение медианных цен на аренду однокомнатного жилья в Киеве (инфографика РБК-Украина)

Вместе с тем в спальных районах левого берега образовался ощутимый профицит жилья. Как сообщают профильные аналитики портала Zagorodna, на Позняках, Осокорках, Харьковском массиве и вдоль проспекта Бажана одновременно выставлено более 100 квартир в одном ценовом сегменте, в то время как обычно таких предложений на рынке было всего 20-30.

Усложненное движение через мосты и перекрытие транспорта во время воздушных тревог создали даже новую столичную практику – аренду двух квартир. Чтобы не тратить каждый день на переезд через Днепр, часть семьи остается на левом берегу, а другая часть на правом, превращаясь в своеобразные "семьи выходного дня".

Однако говорить о массовом переезде киевлян с левого берега на правое основание нет. Как отмечает риелтор Александр Бойко в комментарии РБК-Украина, резкого переселения между берегами не наблюдается , ведь цены на аренду однокомнатных квартир снизились на обоих берегах.

Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья
Фото: Как изменились цены на аренду квартир в районах Киева (инфографика РБК-Украина)

По его словам, это свидетельствует об общем охлаждении столичного спроса, а не о внутренней миграции. Также, добавляет он, изменились запросы клиентов. Арендаторы чаще интересуются, как будут добираться на работу в случае перекрытия мостов, и пытаются выбирать жилье поближе к станциям метро или непосредственно возле офисов.

Эту оценку подтверждают и в компании ЛУН. Как отметила руководитель внешних коммуникаций ЛУН Алена Бабко в комментарии РБК-Украина, по состоянию на данный момент массового выезда с левого берега нет, а увеличение количества предложений и коррекция стоимости происходят по всему Киеву.

По ее словам, это свидетельствует об ослаблении конкуренции за жилье, но не о массовом оттоке горожан на фоне обстрелов. Внутренняя миграция действительно продолжается еще с середины августа: люди готовятся к зиме, меняют районы, перебираются в область или на запад. Однако сам рынок остается живым, ведь квартиры в среднем сдаются за 7 дней.

Читайте также: Что делать, если владелец квартиры требует срочно съехать: объяснение адвоката

Существенно доплачивать за удобное решение люди сейчас не готовы. По наблюдениям Бойко, разница в ставке составляет всего несколько процентов из-за ограниченных бюджетов арендаторов. А выезд за город (Борисполь, Вишневое или Обухов) рассматривают преимущественно те, кто работает удаленно или уже имеет авто, ии для них решающими являются цена и автономность дома.

Главным же изменением столичного рынка стал масштабный торг. Как указывает риелтор, сейчас владельцы уступают чаще, чем год назад.

"На практике торг – это обычно 10-15% от цены в объявлении, а не символические сотни гривен. Самое ощутимое "проседание" – в среднем сегменте и в районах с высоким предложением, где на одно объявление приходит заметно меньше отзывов (по данным рынка, в сентябре отзывов на объявления стало на треть меньше)", – отмечает Александр Бойко.

Однако, добавляет он, бюджетные квартиры с адекватной ценой идут без большого торга. В дорогом классе владельцы торгуются меньше по цене, но охотнее идут навстречу по условиям: сроку договора, мебели, графику платежей.

Куда едут киевляне: ажиотаж и дефицит на Западе

Пока в Киеве предложение свободных квартир скапливается, на западе страны идет противоположная ситуация. По данным ЛУН, за последние два месяца число объявлений об аренде в столице выросло на 66%, в то время как в Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске оно упало примерно на 60%.

Читайте также: Люди готовятся к зиме: в Киеве число квартир под аренду выросло на 66%, а на Западе резко упало

Львов также столкнулся с дефицитом жилья. Как указывает риелтор Владимир Забавский в комментарии РБК-Украина, в городе фиксируют новую волну спроса, в том числе со стороны выезжающих из Киева людей. Поэтому выбор доступного жилья существенно сократился.

Риэлтор говорит, что и раньше предложение было ограничено из-за спроса со стороны студентов и внутренней миграции, а сейчас конкуренция за объекты еще больше возросла. На один дом приходится сразу несколько претендентов, причем некоторые клиенты даже предлагают более высокую цену за аренду, чтобы гарантированно закрыть сделку .

Также, предупреждает Забавский, подход приехать во Львов на день-два, чтобы найти жилье на месте сейчас не всегда срабатывает. Вероятность быстро найти подходящий вариант достаточно низка – большинство жилищ освобождается за одну-две недели, а просмотры необходимо согласовывать заранее.

Похожая ситуация наблюдается и на Закарпатье. Как пояснил глава Закарпатского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Роман Перегинец в комментарии РБК-Украина, в регионе сейчас новая волна приезда киевлян.

По его словам, количество желающих снять квартиру значительно превышает предложение: на каждую квартиру претендуют от трех и более человек. Небольшие городки региона, добавляет эксперт, физически не могут разместить такой поток приезжих, из-за чего рынок становится нестабильным и хаотичным.

Дефицит привел к тому, что люди активно рассматривают жилье во вторичном фонде, хотя раньше преобладал спрос на новостройки, отмечает Перегинец. Аренда однокомнатной квартиры на Закарпатье сейчас варьируется от 400 до 700 долларов, а двухкомнатные стартуют от 700 долларов и выше.

Что происходит в Центре

Киевляне рассматривают для временного переезда не только западные регионы, но и центральные, но динамика там неоднородна. По данным ЛУН, в Житомире за последние два месяца количество свободных квартир сократилось на 18%, а в Виннице и Черкассах предложение наоборот выросло на 23% и 16% соответственно.

Это напрямую повлияло и на стоимость жилья. Из-за сокращения выбора и активного спроса аренда однокомнатных квартир в Житомире за месяц подскочила на 17% – с 12 000 до 14 000 гривен.

По итогам октября Винница даже опередила столицу по стоимости аренды однокомнатного жилья: 18 000 грн против 16 000 грн в Киеве. Несмотря на то, что за последний месяц ставки в Виннице просели на 5%, за последние полгода город продемонстрировал рост на 28,6% – с 14 000 до 18 000 гривен. В Черкассах медианная цена зафиксировалась на уровне 15 000 гривен.

Скидки в Киеве и дефицит во Львове: как энергокризис и риски зимы изменили цены на аренду жилья
Фото: Медианные цены на аренду однокомнатных квартир в городах Украины (инфографика РБК-Украина)

Зима на полгода: как изменились договоры

Общей чертой новой волны миграции есть то, что арендаторы не планируют оставаться на Западе надолго. Большинство договоров сейчас заключают с расчетом на холодное время года.

Как указывает Владимир Забавский, подавляющее большинство людей, вынужденно переезжающих во Львов из-за ситуации безопасности, ищут жилье ориентировочно на 4-6 месяцев. Их главная цель – безопасно пережить зиму, а затем, по возможности, вернуться домой.

Сделки на год сейчас подписывают значительно реже, в большинстве своем это делают те, кто уже живет в городе, отмечает риелтор. При этом, как и в столице, наибольшим спросом во Львове пользуются современные квартиры с автономными коммуникациями, которые позволяют оставаться в тепле и с комфортом даже во время возможных перебоев с электроэнергией или отоплением.

Читайте также: Почему украинцы боятся брать ипотеку и как меняется спрос на "єОселю" в 2026 году

Похожую тенденцию подтверждают и на Закарпатье. По словам Романа Перегинца, запросы на аренду жилья на полгода имеют ощутимое преимущество над долгосрочными договорами на год.

В то же время в ЛУН подчеркивают, что нынешнее перемещение людей носит временный характер и о выезде навсегда речь не идет. Как указывает Алена Бабко, часть жителей действительно ищет жилье на несколько месяцев, чтобы перезимовать, однако их точное количество отследить трудно, ведь это в основном частные договоренности.

"Кроме этого рынок долгосрочной аренды Киева остается активным даже на фоне существенного увеличения количества объявлений", – добавляет Бабко.

Чего ждать рынку зимой

Последующая ситуация с арендой в столице будет зависеть от интенсивности обстрелов инфраструктуры и морозов. Александр Бойко ожидает до начала морозов осторожной стабилизации без обвала цен. В настоящее время наблюдается сезонное снижение и избыток предложения.

Однако, если удары по энергетике и мостам усилятся, спрос на квартиры рядом с метро и с автономным питанием будет расти, добавляет эксперт. В то время как остальное жилье будет оставаться под ценовым давлением.

В целом Бойко прогнозирует сравнительно тихий зимний сезон с большим пространством для торга. Решающую роль будет играть не расположение дома, а его качество и инфраструктура.

В то же время в западных регионах не стоит рассчитывать на падение ставок в ближайшее время.

"Учитывая текущую ситуацию на востоке и в центральной части Украины, я считаю, что спрос на жилье в западных регионах будет оставаться стабильно высоким. Люди будут переезжать не только во Львов, но и в другие города запада Украины. Это будет поддерживать конкуренцию на рынке аренды и, соответственно, уровень цен", – предполагает Владимир Забавский.

Если количество нуждающихся в жилье и дальше будет расти быстрее предложения, добавляет он, дефицит будет сохраняться, а арендные ставки будут оставаться высокими. В то же время дальнейшее развитие событий будет зависеть прежде всего от ситуации и интенсивности внутренней миграции.

Со своей стороны Роман Перегинец отмечает, что возвращение арендаторов в Киев и стабилизация цен на Западе будут полностью зависеть от событий на фронте и политической ситуации.

Вопросы – ответы (FAQ):

– На какие уступки чаще всего идут столичные собственники жилья?

– В среднем классе готовы уступать 10-15% от цены. В более дорогом сегменте ставку держат, но охотно соглашаются на более короткие договоры или рассрочку платежей.

– Фиксируют ли в столице массовый выезд арендаторов с левого берега?

– Нет, резкого переезда между берегами нет, ведь цены на аренду однокомнатных квартир снизились на обоих берегах.

– Почему во Львове сейчас не удастся найти квартиру за день-два?

– Большинство домов освобождается всего за 1-2 недели, а на одну квартиру претендуют сразу несколько арендаторов.

– На какой срок сейчас чаще всего заключают договоры аренды?

– Большинство сделок заключают всего на 4-6 месяцев. Люди ищут автономное жилье сугубо на период морозов, рассчитывая весной вернуться домой.

– Следует ли ожидать снижения цен на аренду на западе Украины зимой?

– Нет, из-за стабильно высокого спроса и притока людей дефицит жилья сохраниться, а цены будут оставаться на высоком уровне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
недвижимость в Киеве Жилье Война в Украине
Новости
Зеленский отреагировал на требования РФ по откату НАТО на уровень 1997 года
Зеленский отреагировал на требования РФ по откату НАТО на уровень 1997 года