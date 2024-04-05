Президент Республики Сербской снова пригрозил сепаратизмом: в чем причина

По словам Додика, центральные власти Боснии и Герцеговины пытаются "украсть собственность" Республики Сербской в этом городе. В этих намерениях, по версии главы региона, БиГ оказывают поддержку международные силы.

Если будет принято решение о конфискации собственности в Сараево, "РС немедленно примет решение о независимом статусе", отмечает он.

"Я хочу это перед вами сказать, потому что вы должны знать, что они хотят забрать наше имущество. Это единственное, чем мы можем сохранить свою субъектность. Любое решение по имуществу для нас неприемлемо, потому что этот вопрос решен", - заявил Додик после встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Баня-Луци на бизнес-форуме.

Также президент Республики Сербской рассказал, что официальные лица в Боснии и Герцеговине "часто сталкиваются с тем, что некоторые международные центры, например, американская администрация, за 24 часа нарушают соглашение сербов, боснийцев и хорватов, и поэтому сталкиваются с новыми проблемами".

"Я только прошу, чтобы Европа предоставила нам местное соглашение. Республика Сербская хочет сохранить свою автономию и не хочет двигаться в ЕС, если она потеряет свою автономию", - сказал Додик и добавил, что регион "хочет только сбалансированных отношений".

Предыдущие угрозы Додика о провозглашении независимости РС

Напомним, до этого президент Республики Сербской Додик заявлял о готовности провозгласить независимость региона в декабре прошлого года. Он заявлял, что может это сделать, если Дональд Трамп будет избран президентом США на выборах в 2024 году.

Также Додик отметил, что когда Трамп победил в Штатах в 2016 году, у него было намерение провозгласить независимость РС, но потом "некоторые вокруг испугались", и он "этого не сделал".