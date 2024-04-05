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В пяти регионах Украины применили графики отключения света: список

Украина, Пятница 05 апреля 2024 19:15
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В пяти регионах Украины применили графики отключения света: список Фото: в нескольких областях Украины применили графики отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В нескольких областях Украины сегодня, 5 апреля снова применили временные графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Диспетчерский центр "Укрэнерго" сегодня применил временные меры по ограничению потребления с 18:45 до 22:00. Временные графики будут работать в:

  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Кировоградской;
  • Полтавской;
  • Сумской областях.

"Объем ограничений будет меньше, чем 4 апреля. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее продолжительными", - добавили в компании.

Причина применения ограничений остается той же, а именно - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.

"Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.

Ситуация со светом в Украине

Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.

Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, тяжелая ситуация была в Харькове и области. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.

Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.

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