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Поки що рано говорити про закінчення війни з Росією, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 21:44
Поки що рано говорити про закінчення війни з Росією, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

Глава держави вітав швидкий контрнаступ України, але відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до свого роду фінальної фази і незабаром може закінчитися.

"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", - наголосив президент України.

Нагадаємо, що аналітики ISW повідомляли, що Україна на початку вересня переламала хід війни, проте вона може затягтися до 2023 року.

Також раніше стало відомо, що у Білому домі зазначили, що США виступають за дипломатичне рішення війни в Україні, проте президент РФ Володимир Путін цього не бажає.

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