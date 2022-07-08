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Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 17:30
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на липень 2022 року в секторі оборони та безпеки України задіяно понад мільйон осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова на конференції Forbes.

За його словами, до лав Збройних сил України мобілізовано до 700 000 українців, у прикордонних військах - до 60 000, Національній гвардії - до 90 000, Національній поліції - до 100 000.

"У нас сьогодні понад 1 млн осіб у формі забезпечують діяльність сектору безпеки та оборони", - сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич розповів РБК-Україна, що воєнний стан, ймовірно, не закінчиться 23 серпня, але планів розширювати мобілізацію немає.

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Збройні сили України Олексій Резніков
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