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Чи можливі мирні переговори з Росією: відповідь глави МЗС

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 09:48
Чи можливі мирні переговори з Росією: відповідь глави МЗС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Росія проявить реальний інтерес до переговорів лише тоді, коли її позиції максимально ослабнуть. Поки ж у Кремлі продовжують заявляти про "виконання її вимог".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як зазначив міністр, базовий принцип полягає в тому, що ми воюємо з Росією не заради того, щоб отримати можливість з ними поговорити, а заради того, щоб здобути перемогу.

"Це абсолютний настрій не тільки на всіх рівнях української влади, але і в українському суспільстві ми теж бачимо цю зарядженість на перемогу", - додав Кулеба.

За його словами, якщо уважно стежити за сигналами з Росії, то дійсно з певною періодичністю вони згадують слово "переговори".

"Потім це слово зникає, потім згадують знову. Але кожного разу ця згадка супроводжується додаванням елемента, що "Росія готова говорити про виконання її вимог". І це, відповідно, нівелює сама згадка про переговори", - сказав він.

Кулеба впевнений, що цілі Росії поки залишаються незмінними.

"Росія хоче повної поразки України. Скажімо так, повного перезавантаження України тим чи іншим способом. Залежить від того, які території вони зможуть утримати. Поки їм не вдається стабілізувати лінію фронту, але ніхто не повинен мати ніяких сумнівів щодо кінцевих цілей Росії. Це не якась територія України, це перезавантаження всієї України", - вважає міністр.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Info Sapiens, абсолютний більшість українців не готові ні на які поступки Росії для укладення миру.

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